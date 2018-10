Mundo Trem mata pelo menos 50 pessoas ao atropelar multidão em festival na Índia Vítimas assistiam à queima de uma efígie durante festival religioso; moradores condenaram autoridades ferroviárias por não tomarem precauções para a realização do evento

Um trem de alta velocidade atropelou uma multidão que assistia a uma queima de fogos de artifício na Índia, durante um festival religioso. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 19, matando ao menos 50 pessoas, informou o legislador Pratap Singh Bajwa. De acordo com o congressista, as vítimas lotavam a ferrovia nos arredores de Amritsar, uma cidade no Estado de Pun...