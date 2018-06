Mundo Trem de alta velocidade rosa em homenagem a Hello Kitty circulará pelo Japão Locomotiva circulará por três meses no trecho Osaka-Fukuoka

O Japão inaugurou nesta terça-feira o novo trem de alta velocidade Hello Kitty, todo rosa e decorado com motivos da personagem mundialmente famosa, que começará a circular no sábado, 30, em várias linhas da rede Shinkansen. Este trem especial circulará por três meses no trecho Osaka-Fukuoka, no oeste do Japão. Os vagões deste comboio com formas aerodinâmic...