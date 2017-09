Transexual brasileira é presa por esfaquear cliente na Itália

Uma transexual brasileira foi presa na madrugada deste sábado (2) em Ragusa, na Sicília, após esfaquear um cliente com quem teria relações sexuais. A agressão teria ocorrido depois que a vítima se negou a pagar um valor mais alto pelo programa.

Identificada por Raiol Bahia Christyan Cezar, 31 anos, a brasileira mora em Milão. Ela foi detida e acusada de extorsão e lesão corporal.

De acordo com as autoridades, após ser atingido, o homem conseguiu fugir e ir para um hospital. No local, ele mentiu sobre o ocorrido por vegonha da situação. Lá, o cliente disse que dois imigrantes tentaram sequestrá-lo.

No entanto, a equipe móvel do Departamento de Polícia de Ragusa "reconstituiu a dinâmica da agressão, o que levou a prisão da transexual", informaram os policiais.