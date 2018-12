Mundo Transcrição revela últimas palavras de jornalista saudita morto em embaixada Áudio obtido pela CNN revelou que Jamal Khashoggi teria lutado contra o grupo de pessoas - por volta de 15 agentes sauditas - que tentava assassina-lo

O canal de notícias norte-americano "CNN" publicou nesta segunda-feira (10) reportagem em que relata quais teriam sido as últimas palavras do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no último dia 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. "Não consigo respirar" teria dito Khashoggi, segundo uma fonte ouvida pela emissora, que te...