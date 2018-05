Mundo Traficante de armas brasileiro se declara culpado em Miami Frederik Babieri, 46 anos, confessou embarcar ilegalmente as armas escondidas em aquecedores de água e outros eletrodomésticos de grande porte.

Preso no sul da Flórida, o brasileiro Frederik Barbieri, de 46 anos, se declarou culpado nesta terça-feira, 15, de contrabandear armas de fogo para o Brasil. Ele confessou embarcar ilegalmente as armas escondidas em aquecedores de água e outros eletrodomésticos de grande porte. Uma remessa rastreada até Barbieri, que foi interceptada no Brasil, continha 30 fuzis AK...