Três brasileiros ficam feridos em acidente com ônibus de turismo no México

Três turistas brasileiros ficaram feridos sem gravidade num acidente com um ônibus ocorrido na manhã desta quarta-feira, 20, no México, informou o Ministério das Relações Exteriores. O consulado brasileiro já entrou em contato com as famílias das vítimas.

De acordo com a imprensa local, o ônibus de turismo com 31 pessoas a bordo capotou na rodovia que liga as localidades de Cafetal a Mahahual, em Quintana Roo, um destino conhecido pelos brasileiros por causa da cidade de Cancún.

Os veículos mexicanos falam em 11 ou 12 mortos e 18 feridos.

Os turistas haviam chegado à região em um navio de cruzeiro e se dirigiam de ônibus para um sítio arqueológico chamado Chaccoben.