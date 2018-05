Mundo Tiroteio na Bélgica deixa três mortos; autoridades investigam suposto ataque terrorista Agressor, que não estava fichado por radicalização, desarmou um policial e efetuou disparos em avenida do centro da cidade após ser surpreendido em um controle rotineiro; ele teria gritado 'Allahu Akbar' (Alá é grande) antes de ser morto por agentes de segurança

Um homem matou dois policiais e a passageira de um veículo na cidade de Liège, na Bélgica, durante um tiroteio ocorrido nesta terça-feira, 29, por volta das 10h30 (5h30 de Brasília), fato que a Promotoria Federal investiga como suposto caso de terrorismo. Gunshots heard and sirens wail as two police officers are among three people shot dead in Liege, Belgium....