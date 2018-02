Tiroteio em escola deixa 17 mortos na Flórida

Um tiroteio em uma escola de Parkland, na Flórida (EUA), deixou mortos e feridos nesta quarta-feira (14), em mais um massacre com armas de fogo no país mais poderoso do planeta.

De acordo com informações do G1, o xerife do condado de Broward, Scott Israel, disse que 17 pessoas morreram. Segundo Israel, 12 foram mortas dentro da escola; 2 fora do prédio; 1 em uma rua próxima e 2 morreram no hospital.

O atirador está sob custódia da polícia, e o xerife confirmou que ele é ex-estudante da Marjory Stoneman Douglas High School, onde ocorreu o tiroteio. Nicholas Cruz, de 18 anos, teria sido expulso da escola por motivos disciplinares e agiu sozinho.

Ele teria usado um fuzil e uma máscara de gás em seu ataque e é descrito como um "menino difícil" e integrante de grupos pró-armas nas redes sociais. O atirador teria até participado de discussões sobre fabricação de bombas.

Entrevistada pela emissora CNN, Melissa Falkowski, professora de Inglês, afirmou que escondeu ao menos 19 alunos em um dos armários durante a sequência de disparos. “Nós recebemos treinamento para este tipo de situação. Se não fosse por isso, teria sido muito pior”, disse Melissa.

O presidente Donald Trump se manifestou no Twitter e disse que está em contato com o governador da Flórida, Rick Scott. "Estamos trabalhando diretamente com as forças de ordem neste terrível tiroteio", escreveu.

Just spoke to Governor Rick Scott. We are working closely with law enforcement on the terrible Florida school shooting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de fevereiro de 2018