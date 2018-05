Mundo Tiroteio em escola de Indiana deixa ao menos três feridos O chefe da polícia da cidade disse em coletiva que um professor e dois estudantes foram levados para hospitais com ferimentos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um tiroteio nesta sexta-feira (25) em uma escola de ensino fundamental em Noblesville, Indiana. Segundo o porta-voz da polícia do estado, John Perrine, o suspeito, um estudante do sexo masculino, está sob custódia policial. O tiroteio aconteceu no começo da manhã na West Middle School. Com mais este caso no país, já são 23 t...