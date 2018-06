Mundo Tiroteio atinge redação de jornal em Annapolis, nos Estados Unidos Segundo repórter, 'várias pessoas foram baleadas'

Um tiroteio foi registrado nesta quinta-feira (28) em Annapolis, capital de Maryland, no leste dos Estados Unidos. Os tiros ocorreram na redação do jornal "Capital Gazette" e deixou vários feridos. "Atirador ativo. Por favor, nos ajudem", escreveu um estagiário da publicação, Anthony Messenger, no Twitter. Informações preliminares dão conta que um atirador entrou...