Tiros são disparados em condomínio em Denver e autoridades falam em ‘vários policiais atingidos’

O escritório das autoridades do Colorado informaram em sua conta no Twitter haver "vários policiais atingidos" após um ataque a tiros no sul de Denver na manhã deste domingo, 31.

O escritório do xerife do Condado de Douglas disse que ainda não tem informações sobre as condições das vítimas. O episódio aconteceu em Highlands Ranch, a cerca de 24 km ao sul de Denver.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de dezembro de 2017

"Temos vários policiais atingidos", informou o delegado Jason Blanchard em uma entrevista por telefone. Ele afirmou que o suspeito de realizar os disparos ainda não foi preso.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de dezembro de 2017

Os agentes atendiam a uma chamada que relatava um distúrbio doméstico por volta das 5h15 (10h15 em Brasília) no condomínio Cooper Canyon, em Highlands Ranch, informou o gabinete do xerife em sua conta no Facebook.

"Durante a investigação, tiros foram disparados e diversos agentes foram feridos", segundo declarações oficiais. "Até o momento, ainda não temos nenhuma informação sobre o estado das vítimas. Também não temos informações sobre baixas civis."

Lauren Lekander, porta-voz do escritório do poder local, disse que uma equipe da unidade de elite SWAT estava respondendo ao incidente. O gabinete emitiu um "alerta vermelho" para pedir aos moradores da região que permanecessem em suas casas e evitassem ficar nas janelas.