Mundo Time tailandês foi fixado em macas durante mergulho; confira o vídeo Marinha da Tailândia divulga novas imagens do interior do complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non onde 12 garotos e seu treinador de futebol ficaram presos por 17 dias

A Marinha da Tailândia divulgou novas imagens do interior do complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non, no norte do país, onde 12 garotos e seu treinador de futebol ficaram presos por 17 dias. As imagens revelam mais detalhes sobre a missão de resgate que chamou a atenção do mundo. No início do vídeo, que dura sete minutos, dois mergulhadores são vistos ajustando s...