Mundo Thereza May: visão de Jeremy Corbyn sobre Brexit é cínica e incoerente A primeira-ministra do Reino Unido fez fortes críticas contra o líder do Partido Trabalhista

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, fez fortes críticas contra o líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn em artigo publicado neste domingo no jornal Mail Online, afirmando que ele sequer "leu o acordo do Brexit" antes de rejeitá-lo. "Sua política é cínica e incoerente", afirmou em texto replicado também em sua página no Facebook. Em dezembro, Corbyn...