Theresa May pretende mudar gabinete para ganhar força em negociação sobre Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, deve reorganizar seu gabinete para fortalecer sua autoridade às vésperas de uma nova e crucial fase de negociações em torno do Brexit. A previsão é de que o Reino Unido deixe oficialmente a União Europeia no dia 29 de março de 2019.



Em entrevista veiculada neste domingo pela BBC, May disse que vai reorganizar cargos de seu governo "logo", com mudanças aguardadas para a próxima segunda-feira (8).



A primeira-ministra viu seu poder enfraquecer depois de o Partido Conservador ter fraco desempenho nas eleições em junho do ano passado, levando a um governo minoritário. Mas ela ganhou novo impulso no mês passado, quando a União Europeia concordou em discutir sobre as futuras relações comerciais do bloco com o Reino Unido.



Na entrevista à BBC, May declarou esperar garantir até 31 de março um acordo para um período de transição pós Brexit. A primeira-ministra também pretende elaborar com a UE até o fim do ano um plano de retirada do Reino Unido. Fonte: Associated Press.