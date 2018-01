Tesouro anuncia novas sanções a cúpula chavista

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ampliou ontem as sanções a membros da cúpula chavista na Venezuela. Entre os afetados, que não poderão viajar para os Estados Unidos e tiveram bens congelados, estão o governador do Estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, o ex-governador Francisco Rangel Gómez e o ministro de Fronteiras Gerardo Izquierdo Torres, além do general...