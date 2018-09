Mundo Terremoto no Japão provocou a morte de ao menos nove pessoas O tremor, de magnitude 6,7 graus na escala Richter, ocasionou deslizamentos de terra em diversas cidades da ilha, além de deixar cerca de 300 feridos e mais de 30 desaparecidos, de acordo com um balanço das autoridades do país asiático

