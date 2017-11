Terremoto na fronteira entre Irã e Iraque é o maior de 2017

O terremoto de 7,3 graus na escala Richter que destruiu uma região de povoados com construções precárias na fronteira entre Irã e Iraque já é o mais letal de 2017, com pelo menos 407 pessoas mortas e mais de 7 mil feridas, segundo autoridades iranianas, que apontam que o número de vítimas deve aumentar à medida que equipes de busca e resgate chegam a áreas remotas do país...