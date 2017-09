Terremoto de magnitude 8,1 atinge México e mata ao menos 32

O terremoto de 8,1 graus que sacudiu a costa sul do México, na divisa com a Guatemala, no fim da noite de quinta-feira, 7, deixou ao menos 32 mortos nos Estados de Oaxaca e Chiapas. O presidente do país, Enrique Peña Nieto, acionou a operação de proteção civil para levantar quais são os danos. Áreas remotas foram atingidas e o número de mortes pode aumentar.

Inicialmente, o USGS havia informado que o tremor, detectado às 23h49 no horário local (1h49 no horário de Brasília), era de 8 graus. O epicentro do temor foi localizado a 165 quilômetros a oeste de Tapachula, no Estado de Chiapas.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, advertiu à população, nesta sexta-feira, 8, ser provável que nas próximas 24 horas aconteça uma forte réplica do terremoto, ainda que de "um grau menor".

Em declarações à emissora "Televisa", Peña Nieto disse que "será necessário ser mais do que atento", já que a réplica pode superar a magnitude de 7, após lembrar que em 1985 ocorreu uma réplica muito potente de 7,5 graus, no dia seguinte ao primeiro terremoto de magnitude 8,1, no dia 19 de setembro.

Ele disse que até agora o alerta de tsunami no Estado de Chiapas, onde foi registrado o epicentro do terremoto, na noite de quinta-feira, "não representa um risco maior", e considerou que 50 milhões de pessoas devem ter sentido em várias partes do país.

Enrique Peña Nieto informou pelo Twitter que o Comitê Nacional de Emergência permanecerá de prontidão para avaliar os danos e coordenar as ações de ajuda à população.

O presidente apontou que esse foi um terremoto maior que o de 8,1 na escala Richter, de setembro de 1985, que deixou milhares de mortos, mas enfatizou que a cultura de proteção civil avançou desde então.Ele ressaltou que o último terremoto de magnitude similar ao da noite de quinta-feira aconteceu em 1932. Além disso, também pediu à população que faça uma revisão em suas casas para verificar se há algum dano.

Segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC), o tremor, desta quinta-feira, que aconteceu a uma profundidade de 33 km, e provocou ondas 0,7 metros. Estão em alerta a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras e Equador.

O sismo foi sentido em várias regiões da Guatemala, de acordo com relatos de moradores nas redes sociais.

O terromoto foi sentido na Cidade do México, a mais de mil quilômetros do epicentro. Pessoas correram para as ruas fugindo dos prédios, assim que os tremores começaram a ser sentidos, disse uma fonte à agência de notícias Reuters. / EFE e Associated Press​