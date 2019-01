Mundo Terremoto de magnitude 6,7 atinge o Chile e gera alerta de tsunami O tremor, considerado forte, aconteceu na área central do país, e há suspeitas de pelo menos duas mortes

A região central do Chile foi atingida por um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter. Há suspeitas de pelo menos duas mortes. Inicialmente, foi dado sinal para evacuar a área, depois foi cancelada a ordem. O terremoto considerado forte aconteceu às 22h33 do sábado (19) na área central do país, a 13 quilômetros a nordeste da região de Tongoy, Coquimbo. O Serviço Hid...