Mundo Terremoto de magnitude 5,5 atinge o Chile

Um terremoto de magnitude 5,5 foi registrado nesta quarta-feira (5), no Chile, balançando os edifícios da capital chilena, Santiago. Não há vítimas até o momento. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor teve o epicentro perto do porto de San Antonio, a 120 quilômetros ao noroeste de Santiago. O abalo foi registrado ...