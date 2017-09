Terremoto de 8,2 graus atinge México e mata ao menos 61

O terremoto de 8,2 graus que sacudiu a costa sul do México, na divisa com a Guatemala, no fim da noite de quinta-feira (7), deixou ao menos 61 mortos nos Estados de Oaxaca e Chiapas. O presidente do país, Enrique Peña Nieto, acionou a operação de proteção civil para levantar quais são os danos. Áreas remotas foram atingidas e o número de mortes pode aumentar.Inicialmente, o USGS...