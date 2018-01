Terremoto de 7,1 graus provoca estragos e morte no Peru

O forte terremoto que atingiu a costa do Peru na madrugada deste domingo destruiu estruturas e provocou a morte de pelo menos uma pessoa, de acordo com as autoridades.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou que às 4h18, hora local, um tremor de magnitude 7,1 - abaixo dos 7,3 inicialmente indicados - foi registrado cerca de 40 quilômetros a sudoeste da pequena cidade de Acari, no distrito de Arequipa, com uma profundidade de 36 quilômetros.



A governadora de Arequipa, Yamila Orosio, escreveu em sua conta no Twitter que pelo menos uma pessoa morreu e que há relatos de falhas no fornecimento de energia e colapso de estruturas.



O Centro Norte Americano de Alerta de Tsunami inicialmente alertou que "ondas de tsunami estavam previstas" para algumas áreas costeiras e que ondas maiores que o normal poderiam ocorrer no Peru e no Chile. Pouco depois, o alerta foi retirado. O centro afirmou que não foram observadas ondas de tsunami e não havia mais ameaça em decorrência deste terremoto.

Fonte: Associated Press