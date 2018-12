Mundo Terremoto causado por vulcão Etna deixa 600 desabrigados na Itália Vulcão entrou em erupção na última segunda-feira (24)

Pelo menos 600 pessoas foram deslocadas do norte da província de Catania, na Sicília, em decorrência do terremoto de 4,8 graus na escala Richter que atingiu a região na madrugada desta quarta-feira (26). As autoridades chegaram a este número graças aos pedidos realizados pelos moradores da região. Com isso, um acordo foi feito entre a prefeitura da cidade e a as...