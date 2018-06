Mundo Terremoto atinge Japão, mata 3 e deixa 210 feridos Tremor de terra foi de 6,1 graus

Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu o Japão nesta segunda-feira (18), deixando ao menos três mortos e 210 pessoas feridas. O tremor de terra foi sentido na noite de domingo no Brasil (8h de segunda-feira no Japão) perto da província de Osaka, no este do país, e também em Kyoto e outras regiões. Entre as vítimas, há uma menina de 9 anos da cid...