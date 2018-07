Mundo Terra tem hoje o dia de 'menor Sol' do ano A estrela atingiu distância máxima em relação ao planeta

Esta sexta-feira (6) é o dia do "menor Sol" do ano, já que, às 13h47 (horário de Brasília), o astro atingiu sua maior distância em relação à Terra. Todos os anos, em julho, nosso planeta chega a um ponto na órbita chamado afélio, palavra grega que significa "longe do Sol". Nesse dia, a Terra fica a 152 milhões de quilômetros de sua estrela, mas, neste ano, o afél...