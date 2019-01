Mundo Termina busca por escaladores brasileiros desaparecidos na Patagônia Os dois foram avistados pela última vez na sexta-feira passada

A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada informou que foram encerradas as buscas pelos brasileiros Fabrício Amaral e Leandro Ianotta, desaparecidos no Monte Fitz Roy, no Parque Nacional Los Glaciares, na Patagônia argentina desde a semana passada. Em nota, a confederação informa que o mau tempo na região, com neve constante nas montanhas, dificulta as bus...