Mundo Tempestade Florence provoca mortes e estragos nos EUA e enfraquece Mesmo perdendo força, o Florence deixou mortos na Carolina do Norte; fenômeno agora é classificado como tempestade tropical.

O furacão Florence chegou mortal aos Estados Unidos, com chuva fortes e sem tréguas e fortes ventos, e as ameaças ainda não acabaram para os estados da Carolina do Norte e do Sul. Algumas cidades dos dois estados receberam mais de 60 centímetros de chuva e os meteorologistas advertiram que mais chuvas, totalizando até 1 metro de água, podem ocorrer até o início da próxima s...