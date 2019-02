Mundo Temperatura média da Terra em 2018 foi a 4ª mais alta já registrada Os dados indicam que o aquecimento global não mostra sinais de que vai parar

Cientistas do governo americano anunciaram que a temperatura média da Terra em 2018 foi a quarta mais elevada registrada até hoje. Em conjunto com a Nasa, a agência espacial norte-americana, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional divulgou, nessa quarta-feira (6), um relatório sobre temperaturas em todo mundo no ano passado. O documento mostra que a tempe...