Mundo Temor de novas inundações pode antecipar resgate de meninos presos em caverna, na Tailândia Os 12 meninos e seu técnico de futebol foram localizados por mergulhadores no final da noite da segunda-feira no norte da província de Chiang Rai

As fortes chuvas previstas para os próximos dias podem piorar as inundações na caverna onde 12 meninos e seu técnico de futebol estão presos, na Tailândia. Dessa forma, as equipes de resgate devem acelerar os trabalhos de retirada do grupo - o que inicialmente poderia levar meses. A informação foi divulgada por um funcionário de alto escalão do governo tailandês nesta t...