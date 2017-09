Temer defende fim de armas

O teste nuclear realizado pela Coreia do Norte no domingo (3) reacende temores que pareciam ter ficado nos livros de História, disse o presidente Michel Temer em discurso durante a 9.ª Cúpula dos Brics. Assim como os líderes das potências emergentes Rússia, Índia, China e África do Sul, o brasileiro defendeu uma solução negociada para o impasse. A detonação ocorreu ...