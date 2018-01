“Te amo para sempre, meu anjo”: jovem mata namorado e depois faz declaração de amor no Instagram

Uma estudante de direito da Universidade de Concepción, de 19 anos, matou o namorado de 20 com dois tiros. O corpo de Fernando Pastorizzo foi encontrado com perfurações no peito e na cabeça, ao lado de uma estrada em Gualeguaychú, a 230 quilômetros ao norte de Buenos Aires, na Argentina. Horas depois do crime, a namorada Nahir Galarza fez uma declaração de amor para ele no Instagram.

"Cinco anos juntos, lutando, acabando e voltando, mas sempre com o mesmo amor. Amo-te para sempre, meu anjo", escreveu Nahir na legenda da foto onde o namorado está beijando o ombro da garota.

O corpo de Fernando foi achado por um taxista. Os serviços de emergência chegaram a ser chamados, mas o jovem já estava sem vida.

A namorada foi intimada a prestar declarações na polícia local. Durante o interrogatório, o pai da jovem, que também é policial, foi considerado o principal suspeito.

Segundo o site El País, ao perceber que seu pai seria preso, Nahir confessou o crime aos prantos. “Chega, fui eu, fui eu, fui eu, tirem a responsabilidade do meu pai e da minha família”.

Nahir contou que usou a arma do pai sem ele saber e que após o crime, ela guardou a pistola no estojo e foi dormir. Quando acordou, publicou no Instagram uma mensagem para o namorado morto.

A jovem agora aguarda julgamento em um hospital psiquiátrico onde está internada. Ela pode ser condenada a prisão perpétua pelo homicídio.

De acordo com amigos do casal, o namoro entre os dois era marcado por vários confrontos, conforme noticiou o site Correiro da Manhã.