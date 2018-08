Mundo Talibã conquista base militar e mata 17 no Afeganistão Grupo terrorista conquistou território no norte do país

O grupo terrorista Talibã conquistou uma base militar localizada na província de Faryab, no norte do Afeganistão, em confronto que matou ao menos 17 soldados e feriu outros 19, anunciou nesta terça-feira (14) o Ministério da Defesa do país. De acordo com o porta-voz do exército afegão, Mohamad Hanif Rezaee, o ataque ocorreu na noite desta segunda-feira (13), ...