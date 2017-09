Talento do surfe morre após encarar onda durante furacão Irma

Apontado como um dos talentos do surfe, Zander Venezia, de 16 anos, morreu na terça-feira (5/9) ao tentar desafiar a força da natureza e aproveitar as ondas formadas durante o furacão Irma em Barbados, na América Central. O fenômeno climático atingiu a categoria 5 e ameaça os países do Caribe e o estado da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com o site Surfline, Venezia morreu enquanto surfava em meio à tormenta em um dos pontos favoritos dos esportistas. No entanto, ele acabou engolido por uma onda gigantesca e desapareceu. Ainda segundo a publicação, o rapaz quebrou o pescoço ao atingir um recife.

Antes de morrer, Zander disse ao surfista Dylan Graves que estava se arriscando para “surfar a melhor onda da vida”. A família ainda aguarda o resultado oficial da autópsia para dar andamento ao velório e ao enterro.