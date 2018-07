Mundo Tailândia divulga vídeo de meninos presos em caverna Grupo já está recebendo aulas de mergulho para auxiliar resgate

As autoridades da Tailândia divulgaram hoje (4) um novo vídeo dos 12 meninos e do treinador de futebol que estão presos em uma caverna há 11 dias. Nas imagens, gravadas pelas equipes de resgate, o grupo aparece sorrindo e agradecendo a todos pela tentativa de socorro. Os jovens atletas, com idades entre 11 e 16 anos, aparentam estar mais magros, porém, falaram normal...