Tóquio pede mais pressão após atividade da Coreia do Norte em alto mar

O governo do Japão insistiu ontem em seguir pressionando a Coreia do Norte com sanções após detectar um contato suspeito entre um navio norte-coreano e outro supostamente dominicano. O país acredita que poderia se tratar de fornecimento ilegal de mercadorias. Tóquio considera que esta atividade noturna e em alto mar dos barcos norte-coreanos “evidencia que as sanções mais res...