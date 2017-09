Técnico quase morre após ficar entalado quando instalava elevador em prédio

Um técnico viveu momentos de pânico após ficar entalado quando instalava um elevador em um prédio residencial da China. Segundo informações do site português Notícias ao Minuto, um erro operacional fez com que o trabalhador ficasse com o corpo preso entre a parede e a estrutura do elevador.

Durante o resgate, o técnico chegou a perder os sentidos. Os bombeiros tiveram que destruir parte do elevador para conseguirem retirar o homem do local. Ele foi levado ao hospital e ainda não foi informado seu estado de saúde.