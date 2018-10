Mundo Suspeito do caso Khashoggi morre em acidente de carro Tenente teria participado de execução de jornalista

Um militar suspeito de participação no desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi teria morrido em um acidente de trânsito. A informação é do jornal turco "Yeni Safak", que é bastante próximo ao regime do presidente Recep Tayyip Erdogan. Segundo o diário, o tenente da Força Aérea da Arábia Saudita Meshal Saad al Bostani, que estava entre os 15 membros da equ...