Mundo Super-heróis, lagosta e emojis careca: confira os mais de 70 novos emojis para iPhones Apple anuncia novidades da nova atualização do iOS, que deve estar disponível para todos até novembro deste ano

Apple divulgou na terça-feira, 2, mais de 70 novos emojis que vão estrear na versão 12.1 do sistema operacional iOS, que entrou em fase de testes para desenvolvedores no início da semana e tem lançamento previsto entre outubro e novembro. Entre as novidades que usuários do iPhone, Mac, Apple Watch e outros aparelhos da família Apple vão poder ...