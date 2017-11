Stallone é acusado de forçar adolescente a fazer sexo com ele e seu guarda-costa, diz jornal

O ator de hollywood Sylvester Stallone está sendo acusado de abusar sexualmente de uma fã de 16 anos. As informações foram divulgadas pelo tabloide inglês "The Daily Mail" nesta quinta-feira (16). Segundo o veículo, Stallone forçou a adolescente a fazer sexo com ele e com seu guarda-costas, Michael De Luca.

O jornal divulgou um registro policial sobre o caso que aconteceu em julho de 1986, durante a produção do filme "Falcão - O campeão dos campeões". Na época, o ator tinha 40 anos.

O detetive do departamento de polícia de Las Vegas, John Samolovitch, era o chefe da unidade de agressão sexual naquela época e confirmou a DailyMail.com que "a cópia do relatório da polícia é de fato uma cópia verdadeira do relatório original".

De acordo com o documento, a adolescente contou que o guarda-costas do ator lhe entregou as chaves para um quarto no 27º andar do hotel Las Vegas Hilton e disse-lhe para ir ao quarto o mais rápido possível. A garota subiu e lá encontrou Stallone e De Luca no corredor, em seguida, todos entraram na suíte do hotel.

Ainda de acordo com o relato da adolescente para a polícia, ela e o ator se despiram e começaram a ter relações sexuais, enquanto De Luca ficou no banheiro.

No depoimento, a adolescente contou que Stallone encorajou que o funcionário se juntasse a eles. Nesse momento, ela afirmou ter se sentido “muito desconfortável”, mas percebeu que não tinha “escolha”.

O guarda-costas obrigou a adolescente a fazer sexo oral com ele, de acordo com o relatório policial.

Stallone teria dito que a garota não poderia contar para ninguém o que tinha acontecido, pois ambos eram casados, e se ela dissesse algo "eles iriam bater na sua cabeça". De acordo com o jornal, ela disse à polícia na época que decidiu não denunciar o caso pois se sentia amedrontada e humilhada.

DailyMail.com procurou o representante da Stallone para comentar a acusação, mas não recebeu resposta. Atualmente, o ator de hollywood está com 71 anos.

O guarda-costas Michael De Luca, foi morto por uma polícia da Califórnia durante uma ação policial em 2013.