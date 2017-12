'Sou feia e perdedora': menina de 13 anos se mata após sofrer bullying na escola e na internet

Após sofrer anos de bullying pelos colegas de classe, Rosalie Avila, de 13 anos, decidiu tirar sua própria vida. A adolescente, que morava na Califórnia, se enforcou no dia 28 de novembro, deixando uma nota pedindo desculpas a seus pais pela dor que ela sabia que sua morte os causaria. "Desculpe, mamãe e papai. Eu amo vocês... Desculpe, mãe, você me encontrar assim", foi sua última mensagem. As informações são da People.

Rosalie teve morte cerebral confirmada no dia 1 de dezembro e as máquinas que a mantinham viva foram desligadas no dia 4 deste mês. A adolescente, que sonhava em se tornar uma advogada, também deixou um caderno detalhando o bullying que sofreu durante os anos que frequentou a Mesa View Middle School. Em outro bilhete, a jovem escreveu "sou feia e perdedora".

Os pais de Rosalie, Freddie e Charlene Avila, culpam a escola por não tomar as medidas adequadas para impedir os ataques contra sua filha. Eles também alegam que estão sendo assediados por trolls na internet, que enviam memes se divertindo com a morte de Rosalie.

Em nota, o distrito educacional ao qual pertencia a escola de Ensino Médio de Rosalie lamentou a morte da estudante. Vigílias também foram realizadas.