Mundo Solução para imigração é que ninguém venha ao meu país ilegalmente, diz Trump Presidente ainda criticou o fato de que, na opinião dele, os demais aliados da Otan pagam pouco para garantir a segurança, em comparação com os EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta terça-feira (10) sua política de "fronteiras fortes", insistindo que a solução para o problema é que "as pessoas não venham ao meu país ilegalmente". Trump deseja aprovar uma reforma no setor, que inclua a construção de um muro na fronteira com o México, mas não tem apoio da oposição do Partido Democrata n...