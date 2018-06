Mundo Socialista Pedro Sánchez assume o poder na Espanha Líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi eleito primeiro-ministro da quinta maior economia da União Europeia

Derrotado nas urnas em duas oportunidades, Pedro Sánchez, de 46 anos, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), venceu ontem a queda de braço no Parlamento da Espanha contra o primeiro-ministro Mariano Rajoy e assumirá o comando da quinta maior economia da União Europeia. A moção de censura, manobra política que viabilizou a queda do premiê, foi a primeira b...