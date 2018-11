Mundo Sobe para 59 o número de mortos nos incêndios na Califórnia 130 pessoas permanecem desaparecidas, muitas delas idosas com idades entre 80 e 90 anos

As autoridades dos Estados Unidos informaram na noite dessa quarta-feira (14) que encontraram mais oito corpos no gigantesco incêndio que ocorre há uma semana no norte da Califórnia, e que, junto a outro que queima no sul do estado, já matou pelo menos 59 pessoas. Em declarações à imprensa, o xerife do condado de Butte, Kory Assa, informou que as oito n...