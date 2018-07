Mundo Sobe para 5 o número de mortes no norte da Califórnia Entre as vítimas estão dois meninos de quatro e cinco anos; 38 mil pessoas tiveram de deixar suas casas

O presidente Donald Trump declarou emergência na Califórnia, por causa dos incêndios que atingem o norte do estado. As chamas, que já duram quatro dias, causaram a morte de pelo menos cinco pessoas e destruíram mais de 500 construções, além de terem forçado a evacuação de 38 mil moradores. Entre as vítimas estão dois meninos, um de quatro e outro de cinco anos. ...