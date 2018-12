Mundo Sobe para 373 o número de mortos em tsunami na Indonésia Segundo as autoridades, o número pode ser ainda maior, pois a extensão total do dano ainda é desconhecida

Autoridades da Indonésia confirmaram hoje (24) que subiu para 373 mortos e mais de 1.400 feridos em decorrência do tsunami que atingiu as ilhas de Java e Sumatra há pouco mais de 24 horas. Segundo as autoridades, o número pode ser ainda maior, pois a extensão total do dano ainda é desconhecida. Na madrugada desta segunda-feira (24), foram ...