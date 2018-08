Mundo Sobe para 37 o número de mortos no desabamento de ponte na Itália Operações de busca e resgate seguem em andamento; governo italiano avalia revogar o contrato de concessão ao grupo que administra a via onde o viaduto está localizado

O número de mortos no desabamento da Ponte Morandi em Gênova, na Itália, subiu para 37 nesta quarta-feira, 15, segundo a prefeitura local. Mas há divergências quanto à cifra oficial. "Comprovamos a morte de 38 pessoas e há vários desaparecidos", afirmou o ministro do Interior, Matteo Salvini, à imprensa local. Três crianças de 8, 12 e 13 anos estão entre as vítimas. Salvini agrade...