Mundo Sobe para 1,2 mil o número de mortos em tsunami na Indonésia Centenas de pessoas ainda continuam desaparecidas após o evento

O número de vítimas no terremoto e no subsequente tsunami que atingiram na última sexta-feira (28) a ilha de Sulawesi, na região central da Indonésia, subiu para 1.203, segundo informou hoje (1º) a ONG Aksi Cepat Tanggap. De acordo com as autoridades do país asiático, o número de mortos pode aumentar ainda mais, já que centenas de corpos estão sob os escomb...