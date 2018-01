'Seria muito divertido', diz Trump sobre possível disputa com Oprah pela Casa Branca em 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 9, que derrotaria a ex-apresentadora e atriz Oprah Winfrey em uma disputa eleitoral pela Casa Branca, apesar de não acreditar que ela se candidatará ao cargo, em 2020.

"(Enfrentar) Oprah seria muito divertido", disse Trump durante um encontro sobre questões imigratórias com legisladores. O republicano afirmou conhecer bem a magnata da mídia e, por isso, não acredita que ela se interessará pela disputa.

O presidente americano também relembrou que foi um dos convidados nas últimas edições do talk show comandado por Oprah de 1986 a 2011. Mais cedo, um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente enfrentaria Oprah com prazer na corrida presidencial de 2020.

“Nós saudamos o desafio, seja de Oprah Winfrey ou de qualquer outra pessoa”, afirmou Hogan Gidley a repórteres a bordo do avião presidencial americano, o Air Force One, durante voo para Nashville. “Nós saudamos todos os desafiantes.”

Ideia intrigante

Também nesta terça, a melhor amiga de Oprah, Gayle King, minimizou as insinuações de que ela poderia concorrer à presidência dos EUA. Gayle, apresentadora da emissora CBS, disse que a amiga está "intrigada com a ideia" de lançar uma candidatura presidencial, mas depois de uma longa conversa das duas na noite anterior, não acredita que isso acontecerá.

"Ela ama esse país e gostaria de servi-lo de alguma forma. Mas eu não acho que ela está realmente considerando (se candidatar à presidência) neste momento", disse Gayle. "Mas eu também sei que, após anos assistindo ao ‘The Oprah Show’, você sempre tem o direito de mudar de opinião", completou.

A CNN, citando dois amigos íntimos de Oprah, relatou na segunda-feira que a atriz e produtora de cinema e TV estaria efetivamente pensando sobre uma candidatura à Casa Branca. Um deles afirmou que a conversa sobre o assunto teria surgido após o Globo de Ouro, mas o outro colega afirmou que a ideia surgiu há alguns meses.

De qualquer forma, ambos disseram que a apresentadora ainda não teria decidido se disputaria, de fato, a presidência. A agente da Oprah também não respondeu aos pedidos de comentário sobre o assunto.

Discurso inspirador

As especulações sobre uma possível candidatura de Oprah à Casa Branca se espalharam na madrugada de segunda-feira, depois do discurso que ela fez durante a premiação do Globo de Ouro. As redes sociais ficaram agitadas com a hipótese após a estrela promover o movimento “Time’s Up” (O tempo acabou, em tradução livre) contra assédio e abuso sexual.

Diante de um público entusiasmado, Oprah falou durante nove minutos sobre gênero, pobreza e raça, vinculando estes assuntos a duas heroínas da luta por direitos civis nos EUA: Rosa Parks e Recy Taylor. Ela também disse que “um novo dia está no horizonte” para as mulheres e as crianças abusadas por homens.

Muitos viram a declaração como um ponto de inflexão na vida pública de Oprah e interpretaram a mensagem como uma espécie de grito de campanha. Diversos tuítes com menções como "Oprah para presidente" e "Oprah 2020" foram publicados na rede social.

Oprah é atriz, produtora de cinema e televisão e editora executiva de seu próprio canal de televisão. Ela fez campanha para Barack Obama em 2008 e apoiou Hillary Clinton em 2016, quando discutiu sobre as perspectivas de uma mulher na presidência.