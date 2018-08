Mundo Senadora muda voto e dificulta aprovação de projeto que legaliza o aborto na Argentina Proposta precisa de pelo menos 37 votos para ser aprovada no Senado e prevê que aborto possa ser realizado até as primeiras 14 semanas de gravidez

As perspectivas para a aprovação do projeto de lei que legaliza o aborto na Argentina diminuíram durante o final de semana, após uma senadora de oposição disse ter mudado de opinião e declarado que votará contra a medida quando o assunto for levado ao plenário nesta quarta-feira. O projeto propõe a ampliação do direito ao aborto, que na lei at...