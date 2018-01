Senado põe fim a paralisação

O Senado dos Estados Unidos aprovou ontem uma autorização de gastos que permitirá a reabertura do governo hoje, depois de três dias de paralisação. Mas a questão do financiamento da administração federal voltará à pauta em três semanas, o que poderá levar a um novo impasse no Congresso. Líderes democratas e republicanos no Senado chegaram a um acordo que garante a...